На главу МИД Финляндии попытались напасть

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на уполномоченного по уголовным делам Юха Спрингара.

Отмечается, что мужчина попытался прорваться к министру с бутылкой в руке, но его вовремя остановила охрана Сойни. Однако неизвестный успел ударить одного их охранников по голове, уточняет издание.

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В настоящее время выясняются детали произошедшего.

По словам Спрингара, мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Финляндия выступила за сохранение России в Совете Европы.