Трамп направил телеграмму в Казахстан
Американский лидер Дональд Трамп направил телеграмму с поздравлениями президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Трамп официально поздравил Токаева с вступлением в должность главы государства.
«Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться», — подчеркнул Трамп.
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Также глава США написал, что с нетерпением ждет продуктивных отношений с Токаевым.
Ранее сообщалось, что Токаев вступил в должность президента Казахстана
До этого экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.