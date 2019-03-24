Трамп направил телеграмму в Казахстан

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Американский лидер Дональд Трамп направил телеграмму с поздравлениями президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Трамп официально поздравил Токаева с вступлением в должность главы государства.

«Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться», — подчеркнул Трамп.

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Также глава США написал, что с нетерпением ждет продуктивных отношений с Токаевым.

Ранее сообщалось, что Токаев вступил в должность президента Казахстана

До этого экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.