Назначен новый госсекретарь Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил госсекретарем республики Марата Тажина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы страны.

Отмечается, что 58-летний Тажин в разные годы занимал должности посла Казахстана в России. Также он был госсекретарем и помощником главы государства.

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Ранее сообщалось, что столица Казахстана переименована в Нур-Султан.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире. Он заявил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности.