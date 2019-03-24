ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп с семьей в настоящее время находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и пребывает в «превосходном расположении духа» из-за новостей о завершении расследования «российского дела».

Ранее сообщалось, что когда будут опубликованы выводы по «российскому делу».