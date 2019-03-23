Тимошенко посоветовала Порошенко подумывать о тюрьме

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Кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко заявила, что главе страны Петру Порошенко стоить думать о тюремном сроке, а не о президентском. Об этом сообщает ТАСС.

Тимошенко напомнила, что Порошенко может настигнуть уголовная ответственность после антикоррупционных расследований, начатых в Евросоюзе и США.

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«Я думаю, что после расследования этих кейсов по коррупции в ЕС ему надо думать об уголовной ответственности в ЕС», — добавила Тимошенко.

Ранее Тимошенко говорила, что началось антикоррупционное расследование против Порошенко, которое ведут сразу несколько сторон.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.