На минюст США подали в суд из-за «российского дела»

Американские правозащитники подали в суд на минюст США из-за того, что ведомство не публикует результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России», сообщает The Hill.

По мнению членов правозащитной организации, ведомство нарушает закон о свободе информации.

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Там также отметили, что результаты расследования имеют беспрецедентную общественную важность.

Ранее сообщалось, что основные выводы отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы будут опубликованы в субботу вечером (в ночь на 24 марта мск).