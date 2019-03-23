Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает «Украинская правда».

Климкин рассказал, что многие изначально думали, что освобожденная от советских оков украинская высшая школа приблизится к европейской, но этого не случилось.

Реклама

«К сожалению, все произошло с точностью до наоборот», — констатировал Климкин.

По его словам, социальный и материальный статус ученых и преподавателей «был опущен ниже плинтуса».

«Бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками... огромное количество лучших вынуждено было оставить науку и образование, пойти в частные структуры или эмигрировать», — подчеркнул Климкин.

Ранее сообщалось, что СЕ призвал Раду отложить принятие закона о госязыке.