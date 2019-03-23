В Совфеде ответили на заявление Помпео о ситуации с Голанами

Член Совфеда Игорь Морозов ответил на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами. Об этом сообщает RT.

До этого Помпео заявил, что намерение США признать Голанские высоты израильской территорией на фоне ситуации с Крымом не является политикой двойных стандартов.

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Морозов в ответ на это отметил, что «Помпео лукавит», а Голанские высоты — часть Сирии.

«Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год», — уточнил Морозов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что американской стороне пора признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.