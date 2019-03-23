Новый президент Казахстана совершил первый официальный визит

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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый рабочий визит в Туркестан. Об этом сообщил в фейсбуке его пресс-секретарь Берик Курмангали.

«В ходе визита планируется ознакомиться с процессом строительства областного центра, посетить ряд промышленных и социальных объектов...», — написал Курмангали.

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Он добавил, что казахстанский лидер также планирует встретиться с жителями города.

Токаев вступил в должность президента 20 марта.

Ранее сообщалось, что Токаев изъявил желание посетить Россию в ближайшем будущем.