Джулиани требует от Fox News возвращения любимой телеведущей Трампа
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попросил Fox News вернуть любимую телеведущую американского лидера Жанин Пирро. Об этом он написал в твиттере.
Он подчеркнул, что она построила блестящую профессиональную карьеру.
«Ее взгляды хорошо обоснованы, и они заключают в себе уважение к команде, хотите вы этого или нет», — отметил Джулиани.
Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Fox News за отстранение его любимой телеведущей.