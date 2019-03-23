Джулиани требует от Fox News возвращения любимой телеведущей Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попросил Fox News вернуть любимую телеведущую американского лидера Жанин Пирро. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что она построила блестящую профессиональную карьеру.

«Ее взгляды хорошо обоснованы, и они заключают в себе уважение к команде, хотите вы этого или нет», — отметил Джулиани.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Fox News за отстранение его любимой телеведущей.