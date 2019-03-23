В Крыму заявили о выдвигаемых ЕС «особых условий» для визита на полуостров

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Мониторинговые миссии из западных стран соглашаются ехать в Крым, в общем случае, только с разрешения Киева и через территорию Украины, не согласовывая при этом свой визит с Москвой. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА «Новости».

По его словам, эта ситуация является неприемлемой, так как полуостров являются частью России.

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«Все это выглядит крайне удивительно и лукаво», — отметил Молохов.

Он подчеркнул, что в Крыму неоднократно заявляли о том, что полуостров открыт для мониторинговых миссий, в том числе из ЕС, однако те выдвигают «особые условия».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Зеленский назвал условие «возвращения» Крыма в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.