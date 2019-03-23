Трамп обвинил демократическую партию в радикализации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/12258715/RTS2DZT3-pic905-895x505-76437.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократическая партия становится все более левой и радикальной. Об этом сообщает Fox Business.

«Предложение демократов о снижении до 16 лет возрастного ценза для голосования на выборах показывает, что они радикализируются», — сказал Трамп.

Реклама

По его словам, в настоящее время демократическая партия занимать все более радикальные позиции.

Он также добавил, что хотел бы соперничать на выборах 2020 года с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что СМИ провозгласили победу Трампа в противостоянии с демократами по «российскому делу».