Трамп обвинил демократическую партию в радикализации
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократическая партия становится все более левой и радикальной. Об этом сообщает Fox Business.
«Предложение демократов о снижении до 16 лет возрастного ценза для голосования на выборах показывает, что они радикализируются», — сказал Трамп.
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По его словам, в настоящее время демократическая партия занимать все более радикальные позиции.
Он также добавил, что хотел бы соперничать на выборах 2020 года с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Ранее сообщалось, что СМИ провозгласили победу Трампа в противостоянии с демократами по «российскому делу».