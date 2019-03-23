WP: Трамп не отменял старые санкции против КНДР

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Президент США Дональд Трамп не отменял действие утвержденных ранее санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп отменил введение еще не объявленных ограничений против КНДР.

Как отмечается, власти США хотели ввести масштабные санкции в отношении Северной Кореи на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил санкции в отношении КНДР, потому что ему нравится северокорейский лидер Ким Чен Ын.