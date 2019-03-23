Forbes: Трамп вложил в бизнес донорские деньги из президентской кампании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/12258715/RTS2DZT3-pic905-895x505-76437.jpg">

Президент США Дональд Трамп направил в свой бизнес $1,3 млн донорских денег из кампании по переизбранию. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, эта сумма была направлена на питание, проживание и некоторые другие расходы.

Как отмечается, речь идет о средствах, которые были предоставлены донорами для кампании Трампа по переизбранию на пост президента США.

Реклама

При этом в настоящее время назначение некоторых выплат из этих денег неизвестно.

Ранее сообщалось, что минюст США проверит данные о внесении $100 тысяч беглым финансистом на переизбрание Трампа.