Forbes: Трамп вложил в бизнес донорские деньги из президентской кампании
Президент США Дональд Трамп направил в свой бизнес $1,3 млн донорских денег из кампании по переизбранию. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, эта сумма была направлена на питание, проживание и некоторые другие расходы.
Как отмечается, речь идет о средствах, которые были предоставлены донорами для кампании Трампа по переизбранию на пост президента США.
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При этом в настоящее время назначение некоторых выплат из этих денег неизвестно.
Ранее сообщалось, что минюст США проверит данные о внесении $100 тысяч беглым финансистом на переизбрание Трампа.