Демократы призвали опубликовать доклад Мюллера целиком
Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали полностью опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в выборы. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, демократы потребовали от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра представить конгрессу страны полную версию отчета Мюллера.
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Как отмечается, Пелоси и Шумер также заявили, что Барр должен передать конгрессу США основную документацию и выводы по «российскому делу».
Ранее СМИ сообщили, что в докладе Мюллера нет новых обвинительных заключений.