CNN провозгласил победу Трампа в противостоянии с демократами по «российскому делу»

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Телеканал CNN провозгласил победу президента США Дональда Трампа в его противостоянии с представителями демократической партии по делу о «вмешательстве России» в выборы.

По мнению экспертов, отсутствие новых обвинительных заключений в докладе по «российскому делу» означает победу Трампа.

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Как отмечается, полное содержание отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» пока неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что в докладе Мюллера нет новых обвинительных заключений.