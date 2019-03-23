CNN провозгласил победу Трампа в противостоянии с демократами по «российскому делу»
Телеканал CNN провозгласил победу президента США Дональда Трампа в его противостоянии с представителями демократической партии по делу о «вмешательстве России» в выборы.
По мнению экспертов, отсутствие новых обвинительных заключений в докладе по «российскому делу» означает победу Трампа.
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Как отмечается, полное содержание отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» пока неизвестно.
Ранее СМИ сообщили, что в докладе Мюллера нет новых обвинительных заключений.