Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах

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Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил о своей уверенности в победе, несмотря на низкий рейтинг, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Порошенко на вопрос о возможной победе другого кандидата ответил, что он «готов признать победу украинского народа». Однако он уточнил, что в своей победе уверен.

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Также он подчеркнул, что избиратели дадут «справедливую оценку» его деятельности на посту президента.

«Я буду делать все, чтобы день выборов прошел спокойно, чтобы выбор украинцев был защищен. Чтобы было сохранено единство и доверие к результатам голосования», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко проигрывает шоумену Владимиру Зеленскому в рейтингах второго тура.