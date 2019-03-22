Страны Южной Америки создали противовес Унасур

Восемь стран Южной Америки — Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана — сформировали новый региональный блок Просур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление стран.

Как отмечается, новый блок будет заниматься вопросами интеграции в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью.

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Уточняется, что Просур был создан в противовес Унасур — Союзу южноамериканских наций.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об изменении союзнического статуса Бразилии.