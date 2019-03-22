Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Сандерс поделилась этой информацией во время своего полета во Флориду.
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Она добавила, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан также находился в самолете и доложил президенту США Дональду Трампа об успехах американских военных.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.