В ООН высказались о статусе Голанских высот

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — отметил Хак.

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Причем, по мнению Трампа, настало время признать Голанские высоты частью Израиля ради безопасности региона.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник в администрации, уже на следующей неделе Трамп может подписать документ о признании Голан израильскими.

На данный момент, США работают над официальным документом по признанию суверенитета Израиля над высотами.

Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам.