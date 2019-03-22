«Весь мир смотрит на Белоруссию», заявил Лукашенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12123841/RIAN_5542157.HR-pic905-895x505-16303.jpg">

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об отношении мира к Белоруссии. Об этом сообщает «Белта».

»...весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в... регионе — Норвегии, Швеции, Финляндии, — и заканчивая дальней дугой, африканской», — отметил Лукашенко.

Реклама

Он добавил, что эти страны также рассчитывают на поддержку Белоруссии. Причем, по словам президента, он не против оказать им помощь, но за деньги.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией.