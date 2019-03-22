МИД России отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам

МИД России заявил, что позиция Москвы по Голанским высотам остается неизменной, передает РИА «Новости».

Таким образом ведомство отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа.

«Позиция России по этому вопросу остается неизменной. Голанские высоты, безусловно, являются сирийской территорией, которую Израиль оккупировал в результате войны 1967 года, а спустя 14 лет незаконно аннексировал», — заявили в ведомстве.

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В заявлении подчеркивается, что Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами «останутся призывом».