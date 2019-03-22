«Пять лет разочарований»: Коломойский о правлении Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский признался, что желает поражения действующему главе Украины Петру Порошенко на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью украинскому «Би-би-си».

Из-за разногласий украинскими властями Коломойский уже несколько лет проживает за границей.

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«Я не хочу, чтобы он получил еще один срок. Я считаю, что первый срок - это пять лет разочарований из-за его правления», — сказал Коломойский.

Также он возложил ответственность на Порошенко за «войну, разруху, падение ВВП, эмиграции из Украины и уменьшения количества населения».

Ранее Коломойский заявил о потребности Украины «в миллионах Зеленских».