Washington Post: слова Трампа о Голанах накалили Ближний Восток

Слова президента США Дональда Трампа о возможности признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами спровоцировали напряженность на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post.

Отмечается, что Сирия, а также их российские и иранские союзники, встретили заявление Трампа без одобрения. В Сирии заявили о готовности вернуть территорию Голан «всеми доступными средствами», а Россия и Иран заявили, что такой шаг нарушит международное право.

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В Турции, которая является американским союзником, заявили, что намерение Вашингтона может спровоцировать новый ближневосточный кризис.

Газета отмечает, что утверждение Трампа о пересмотре статуса Голанских высот говорит о масштабном сдвиге в американской политике.

Сирия не предпринимает никаких военных усилий для освобождения Голанских высот с тех пор, как две трети территории были захвачены Израилем в ходе войны 1967 года. В 90-е годы и позднее Дамаск проводил мирные переговоры с Израилем по возвращению Голан при поддержке Соединенных Штатов.