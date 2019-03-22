Темы совещания Путина с Совбезом назвали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

По его словам, также в ходе совещания глава российского Минобороны отчитался о своей поездке в Сирию.

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«Было отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряженность ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования», — сказал Песков.

Он добивал, что Путин также обсудил с членами Совбеза актуальные вопросы социально-экономического характера.

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