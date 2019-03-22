В Кремле оценили заявление Трампа по Голанским высотам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами «останутся призывом», передает РИА «Новости».

По его словам, данное решение не только не способствует урегулированию, но еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе.

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«Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае слова Трампа — это «только некий призыв», и пожелал, чтобы заявление американского лидера так и остались призывом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американской стороне пора признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.