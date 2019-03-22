МИД счел слова Трампа о признании Голанов за Израилем нарушением решений ООН

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Коммерсантъ FM» сказала, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности является прямым нарушением решений ООН, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американской стороне пора признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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«Российская Федерация, как вам известно, занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва по-прежнему считает противоправным решение Израиля в 1981 году распространить свой суверенитет на Голанские высоты. Изменение статуса Голанских высот в обход Совбеза ООН — это прямое нарушение решений ООН, добавила представитель российского МИДа.