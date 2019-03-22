Пушков нашел «главного похоронщика» международного права

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенные Штаты являются «главным похоронщиком» международного права. Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков сделал данное заявление после того, как президент США Дональд Трамп предложил американским властям признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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Это предложение, посчитал член Совфеда, является «подтверждением непреложного факта» о том, что Соединенные Штаты чаще других стран нарушают нормы международного права.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами.