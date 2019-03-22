Трамп заинтересовался «украинским заговором» на выборах в США

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Президент США Дональд Трамп процитировал в своем твиттере название статьи The Hill, в которой приводятся слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

В статье Джона Соломона под названием «По мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь [кандидату в президенты США Хиллари] Клинтон» также процитировано высказывание Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства Украины в выборы.

Ранее Луценко заявлял, что американский посол в Киеве Мари Йованович якобы передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей.