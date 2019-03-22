Депутат Рады посетовал на «искусственную украинизацию»

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Депутат Рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что закон об обязательном использовании украинского языка в госучреждениях является инструментом «искусственной украинизации». Свое мнение он выразил в эфире NewsOne.

Рабинович заявил, что одновременное использование русского и украинского языков не мешает жителям Украины. При этом законопроект о функционировании языка предполагает «тотальную украинизацию», считает политик. Он заключил, что «заставлять» русскоязычных жителей страны «искусственно украинизироваться» нельзя, так как такое принуждение является «нарушением закона».

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине.