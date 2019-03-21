Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, отказ Киева в допуске российских наблюдателей на выборы является нелегитимным.

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Он также добавил, что Россия намерена оценивать президентские выборы на Украине по достоинству.

Лавров подчеркнул, что Москва будет смотреть на конкретные результаты выборов.

Ранее в Совфеде ответили на отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями.