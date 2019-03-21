«Откровенный вымысел»: Госдеп о передаче Украине списка «неприкасаемых»

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Госдеп прокомментировал заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о получении списка «неприкасаемых лиц» от американского посла. Об этом сообщает The Hill.

По данным телеканала, в ведомстве заявили, что слова Луценко являются «откровенным вымыслом».

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Как отмечается, в Госдепе подчеркнули, что ведомство больше не оказывает финансовую поддержку канцелярии Луценко.

Ранее в посольстве США на Украине заявили, что слова Луценко о получении списка «неприкасаемых лиц» не соответствуют действительности.