Глава МИД Украины захотел взыскивать компенсации за «века российской оккупации»

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украине следует задуматься о том, чтобы требовать от России компенсации за «века российской оккупации». Свое мнение он выразил в фейсбуке.

Данными словами Климкин отреагировал на новости о том, что в Госдуме появился комитет по подсчету ущерба, который понес Крым во время нахождения в составе Украины.

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«У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...», — написал Климкин.

Политик заключил, что в российской Госдуме наступил «очередной кризис жанра».

Ранее Климкин объяснил, чем Крым «опасен» для России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.