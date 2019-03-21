Глава МИД Украины захотел взыскивать компенсации за «века российской оккупации»
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украине следует задуматься о том, чтобы требовать от России компенсации за «века российской оккупации». Свое мнение он выразил в фейсбуке.
Данными словами Климкин отреагировал на новости о том, что в Госдуме появился комитет по подсчету ущерба, который понес Крым во время нахождения в составе Украины.
«У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...», — написал Климкин.
Политик заключил, что в российской Госдуме наступил «очередной кризис жанра».
Ранее Климкин объяснил, чем Крым «опасен» для России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.