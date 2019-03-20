Посол Чехии вызван в МИД России
Министерство иностранных дел России вызвало посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку для беседы, в ходе которой ему было сделано представление. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что вызов связан с «ненормальной ситуацией» вокруг ряда объектов недвижимости в Праге, используемыми российской стороной.
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«Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета», — говорится в сообщении МИД.
Подчеркивается, что чешскую сторону в ходе беседы призвали к сдержанности и выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.
Ранее сообщалось, что представителю МИД России отказали во въезде в Чехию.