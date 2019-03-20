Медведев позвонил экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Российский премьер Дмитрий Медведев позвонил ушедшему с поста президента Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Премьер России сделал комплименты экс-президенту и поблагодарил его за многолетнюю проделанную работу, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества и диалога.

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Также Медведев пожелал удачи и успехов Назарбаеву.

Впервые в истории современного Казахстана произошел транзит президентской власти. После неожиданной отставки первого и единственного президента республики Нурсултана Назарбаева, присягу перед народом страны принес председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Ранее вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.