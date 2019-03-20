Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что этот вопрос будет поднят на Совете Госдумы, и дальше предложил переходить к принятию конкретных решений с привлечением экономистов и представителей региона.

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Володин предложил создать рабочую группу во главе с Иваном Мельниковым, в которую войдут представители фракций, руководители профильных комитетов и экспертного сообщества.

15 марта Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет, в течение которых полуостров находился в ее составе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.