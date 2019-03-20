Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросит об отсрочке Brexit не более чем на три месяца, пишет Dayli Mail.

По данным СМИ, Мэй отказалась от своего плана просить ЕС о девятимесячной задержке с Brexit после того, как министры кабинета пригрозили уходом.

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Ожидается, что Мэй направит письмо в ЕС с просьбой о более коротком сроке, однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС может отклонить его и проведут экстренный саммит на следующей неделе, чтобы принять окончательное решение.

Ранее сообщалось, что консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit.