Мэй попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит об отсрочке Brexit не более чем на три месяца, пишет Dayli Mail.
По данным СМИ, Мэй отказалась от своего плана просить ЕС о девятимесячной задержке с Brexit после того, как министры кабинета пригрозили уходом.
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Ожидается, что Мэй направит письмо в ЕС с просьбой о более коротком сроке, однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС может отклонить его и проведут экстренный саммит на следующей неделе, чтобы принять окончательное решение.
Ранее сообщалось, что консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit.