Началась инаугурация Токаева

На совместном заседании палат парламента Казахстана началась церемония принесения присяги Касым-Жомарт Токаевым, который вступает в должность президента страны.

Токаев возьмет на себя полномочия президента страны почти на два года — до следующих президентских выборов.

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«Газета.Ru» следит за церемонией в текстовой онлайн-трансляции.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.

Назарбаев сообщил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.