Токаев вступает в должность главы Казахстана
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента в 12.00.
ЦИК Казахстана постановила внести в сенат республики постановление о наступлении основания для прекращения полномочий председателя Сената Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.
Назарбаев сообщил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.