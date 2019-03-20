Токаев вступает в должность главы Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.

Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента в 12.00.

ЦИК Казахстана постановила внести в сенат республики постановление о наступлении основания для прекращения полномочий председателя Сената Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.

Назарбаев сообщил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.