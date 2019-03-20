Пушков отреагировал на идею Трампа сделать Бразилию союзником по НАТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что он намерен изменить союзнический статус Бразилии и, возможно, даже сделать ее союзником по НАТО. Своим мнением он поделился в твиттере.
По его мнению, это известие стало шоком для европейских союзников Вашингтона.
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«Не устает он их огорошивать», — отметил Пушков.
Он добавил, что если планы американского лидера действительно будут реализованы, то США, по его словам, придется заняться «экспортом демократии» в Латинскую Америку.
«Но по силам ли?», — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил об изменении союзнического статуса Бразилии.