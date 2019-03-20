Fox: в госдепе США ведется подрывная работа против Трампа
В госдепартаменте США, вероятно, ведется подрывная работа против Трампа, сообщает Fox News.
Такое предположение сделала корреспондент телеканала Кэтрин Херридж.
Как отмечается, до этого республиканец из Северной Каролины Марк Медоуз сделал заявление о координированных действиях против президента США Дональда Трампа. В частности, речь шла о таких ведомствах, как министерство юстиции и ФБР.
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«Я думаю, что конгрессмен ссылается на кого-то из госдепартамента, если исходить из моих материалов», — подчеркнула Херридж.
Ранее сообщалось, что отшутившейся об импичменте Трампа спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси не поверили.