На митинге Порошенко произошли столкновения с полицией
На митинге в поддержку президента Украины Петра Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями «Национальной дружины» и полицейскими. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, нацдружинники пришли на мероприятие в то время, когда на нем выступала группа «ТИК». Уточняется, что Порошенко на тот момент на митинге еще не было. Они начали кричать «Позор!» с требованием наказать «Свинарчуков, которые наживаются на армии». В ответ на это полицейские взяли нацдружинников в кольцо и оттеснили от людей. Также они применили слезоточивый газ.
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По данным издания, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле.