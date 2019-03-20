На митинге Порошенко произошли столкновения с полицией

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На митинге в поддержку президента Украины Петра Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями «Национальной дружины» и полицейскими. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, нацдружинники пришли на мероприятие в то время, когда на нем выступала группа «ТИК». Уточняется, что Порошенко на тот момент на митинге еще не было. Они начали кричать «Позор!» с требованием наказать «Свинарчуков, которые наживаются на армии». В ответ на это полицейские взяли нацдружинников в кольцо и оттеснили от людей. Также они применили слезоточивый газ.

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По данным издания, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле.