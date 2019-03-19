МИД России отреагировал на ноту Киева из-за Крыма

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МИД России заявил, что никто не имеет права указывать руководству России, когда и как посещать регионы в собственном государстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее Киев выразил протест из-за визита депутатов Госдумы в Крым и направил ноту протеста в МИД России..

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.