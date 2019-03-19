Назарбаев рассказал, чем займется после отставки

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Подавший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какие он будет занимать должности.

«Я буду продолжать работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета. Я буду с вами», — заявил Назарбаев.

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Ранее Назарбаев заявил, что обязанности главы государства до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок.