Надувательство и обман: Путин о законах в 90-е

Президент России Владимир Путин призвал вести честный диалог с гражданами и объяснять им необходимость принятия непопулярных решений, передает ТАСС.

«Иначе у нас получится так, как было в 90-х годах новейшей истории — принималось огромное количество приятных для уха обывателей нормативных актов и более половины не могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране», — пояснил Путин

Реклама

По его словам, власти не могли исполнить всех данных обещаний.

«Надувательство людей, просто обман!» — сказал Путин.

Глава государства призвал не возвращаться к этой практике.