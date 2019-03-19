Bloomberg обвинил Трампа в частом нарушении клятвы после инаугурации

Президент США Дональд Трамп регулярно нарушает данную во время церемонии инаугурации клятву служить и защищать американскую конституцию, и на это должен обратить внимание конгресс, пишет в Bloomberg Джонатан Берштейн.

Во время инаугурации Трамп поклялся честно исполнять обязанности президента и сохранять и защищать конституцию. Поощрение политического насилия является прямым нарушением этой клятвы, пишет автор.

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Кроме того, обозреватель агентства Дэвид Леонхардт ранее отмечал, что Трамп подстрекает к насилию и поощряет национализм. Тем не менее, нельзя говорить о причинно-следственной связи между словами Трампа и каким-либо конкретным правонарушением.

Берштейн пишет, что пагубная риторика сама по себе не является оправданием для начала процедуры импичмента и отстранения президента США. Однако абсолютно разумно и необходимо для конгресса США принять во внимание риторику Трампа при оценке того, следует ли продвигаться вперед с идеей импичмента.