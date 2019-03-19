В Кремле ждут «президента мира» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы по итогу выборов на Украине к власти пришел «президент мира, а не войны», сообщает РИА «Новости»

Песков отметил, что «для Кремля однозначно лучше», чтобы к власти пришел трезво оценивающий реальность президент, «который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями», в том числе с Россией.

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Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.