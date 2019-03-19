FT констатировала падение поддержки Тимошенко

Пламенная риторика кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко больше не привлекает широкие народные массы, как это было десять лет назад, пишет Financial Times.

Поддержка лидера «Батькивщина» Тимошенко на западе Украины упала настолько, что ее помощникам пришлось свозить сторонников, чтобы митинги выглядели более массовыми, рассказал газете местный член партии. Некогда лицо народного восстания, теперь «газовая принцесса» борется за сохранение своих президентских надежд на фоне отставания от других кандидатов по опросам общественного мнения.

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Популистские высказывания сделали ее «звездой» Оранжевой революции 2004 года. Однако после заключения соглашения с Россией об импорте газа в 2009 году ее народная поддержка упала. Как пишет газета FT, вернувшись к власти в 2010 году, тогдашний президент страны Виктор Янукович «посадил» Тимошенко за газовую сделку. Издание отмечает, что Янукович оплатил работу американского политического консультанта Пола Манафорта, который с тех пор был осужден в США, чтобы помочь оправдать ее арест.

Ранее Тимошенко о ведущихся на Украине поисках компромата на нее.