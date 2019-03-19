«Пытаются расшатать»: Лавров о ситуации в Алжире

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что неназванные силы пытаются «расшатать ситуацию» в Алжире. Слова министра передает РИА «Новости».

Данное заявление Лавров сделал во время встречи с вице-премьером и главой МИД Алжира Раматаном Ламамра.

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«Конечно, нас волнуют те события, которые сейчас происходят в вашей стране. Мы видим попытки ситуацию расшатать», — сказал Лавров.

Министр не стал уточнять, кто вмешивается во внутренние дела Алжира, однако выразил уверенность, что «алжирский народ, алжирское руководство» сами справятся со своими проблемами.

Ранее президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок.