Глава Крыма назвал Порошенко «продавцом ненависти»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал украинского президента Петра Порошенко «продавцом ненависти», комментируя слова главы Украины о возвращении Крыма. Своим мнением он поделился в фейсбуке.
Аксенов заверил, что обещания Порошенко вернуть Крым в состав Украины «останутся пустым сотрясанием воздуха». Он заверил, что Порошенко дает такие обещания из-за того, что ему больше нечего предложить в своей избирательной кампании.
«Но другого товара у него [Порошенко] нет, он продавец ненависти, ему больше нечего предложить своим избирателям», — сказал Аксенов.
Ранее Аксенов заявлял, что Крым готовился вернуться в Россию задолго до 2014 года.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.