Глава Крыма назвал Порошенко «продавцом ненависти»

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал украинского президента Петра Порошенко «продавцом ненависти», комментируя слова главы Украины о возвращении Крыма. Своим мнением он поделился в фейсбуке.

Аксенов заверил, что обещания Порошенко вернуть Крым в состав Украины «останутся пустым сотрясанием воздуха». Он заверил, что Порошенко дает такие обещания из-за того, что ему больше нечего предложить в своей избирательной кампании.

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«Но другого товара у него [Порошенко] нет, он продавец ненависти, ему больше нечего предложить своим избирателям», — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов заявлял, что Крым готовился вернуться в Россию задолго до 2014 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.